Çaykur Rizespor'da Bülent Korkmaz dönemi

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RİZE / DHAÇaykur Rizespor Kulübü, teknik direktör Bülent Korkmaz ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün İstanbul´daki ofisinde gerçekleşen, Başkan Yardımcımız ve Basın Sözcümüz Selim Selimoğlu´nun katıldığı imza töreninde, Bülent Korkmaz ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı. Bülent Korkmaz'a kulübümüze hoş geldin diyor, kendisine başarılar diliyoruz" denildi.DHA-Spor Türkiye-Rize

2022-02-20 18:28:12



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