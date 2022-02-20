Çaykur Rizespor'da Bülent Korkmaz dönemi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Çaykur Rizespor, Teknik Direktör Bülent Korkmaz ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Çaykur Rizespor'da Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Medipol Başakşehir'e karşı alınan 20'lık mağlubiyetin ardından istifa eden Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu'nun yerine Bülent Korkmaz getirildi. Rizespor'un İstanbul’daki ofisinde, kulüp basın sözcüsü Selim Selimoğlu’nun katıldığı imza töreninde Korkmaz ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.