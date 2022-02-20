Koronavirüsten 8 akrabasını kaybeden Şenay da entübe edildi (2)

İnterneti ikiye bölen görsel! Siz ne görüyorsunuz?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



HAYATINI KAYBETTİ

Rize'nin Güneysu ilçesinde koronavirüs nedeniyle 6 ayda 8 yakınını kaybeden Genç ailesinin bir üyesi daha aynı hastalıktan yaşamını kaybetti. Babası, ağabeyi, 2 halası ve 4 kuzenini bu hastalıktan kaybeden, evli ve 1 çocuk annesi Şenay Genç Yalçınkaya (36), akşam saatlerinde tedavi gördüğü Rize Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

Şenay Genç Yalçınkaya ile Genç ailesinden koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 9'a yükseldi.(DHA) DHA-Sağlık Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ

2022-02-20 22:55:28



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.