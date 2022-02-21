Genç ailesinin koronavirüsten ölen 9'uncu ferdi de toprağa verildi



Arzu ERBAŞ-Emirhan PEHLİVAN/GÜNEYSU, (Rize), (DHA) RİZE'nin Güneysu ilçesinde koronavirüs nedeniyle babası, ağabeyi, 2 halası ve 4 kuzenini kaybeden, kendisi de bu hastalıktan yaşamını yitiren evli ve 1 çocuk annesi Şenay Genç Yalçınkaya (36), gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul'da yaşayan Muhammet Genç ve oğlu Burak Genç, rahatsızlanınca yakınları tarafından hastaneye götürüldü. Burada baba ve oğlunun yapılan koronavirüs testleri pozitif çıktı. Tedaviye alındıktan sonra 6 Kasım 2020'de önce Burak, 1 hafta sonra da babası Muhammet Genç hayatını kaybetti. Aileden Bünyamin Genç (41) 1 Aralık'ta, İbrahim Genç (53) 4 Aralık´ta, Ali Genç (58) ise 11 Aralık'ta öldü. Ali Genç'in tedavi gören kardeşleri Fatma Duman (55) 18 Aralık'ta, Aysel Peçe de (46) 21 Şubat 2021'de hayatını kaybetti. En son Ahmet Genç (43) de 13 Nisan'da aynı hastalıktan yaşamını yitirdi. Ölenlerden Muhammet, İbrahim ve Ahmet Genç'in kardeş oldukları belirtildi. Diğerlerinin ise, Muhammet Genç´in oğlu Burak Genç, kayınbiraderi Ali Genç, Ali Genç´in oğlu Bünyamin ile kız kardeşleri Fatma Duman ve Aysel Peçe olduğu bildirildi.

AŞI ÖNCELİĞİ TANINDI

6 ayda 8 ferdini yitiren, yaşadıkları korku nedeniyle 10 yeni mezar yeri daha hazırlayan ailenin aşı önceliği çağrısına cevap verildi. Geçen yıl haziran ayında İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince ailenin 25 üyesi aşılandı. Aşıların ardından yaklaşık 10 aydır Genç ailesinden kimse koronavirüse yakalanmadı. Genç ailesinin koronavirüs kabusu yeniden ortaya çıktı. Babası, ağabeyi, 2 halası ve 4 kuzenini kaybeden, evli ve 1 çocuk annesi Şenay Genç Yalçınkaya, 3 aşı olmasına rağmen ağır seyreden hastalık nedeniyle tedavi altında tutulduğu Rize Devlet Hastanesi'nde önceki gün entübe edildi. Durumu ağırlaşan Şenay Genç Yalçınkaya, dün akşam saatlerinde hastanede hayatını kaybetti.

ÖLÜ SAYISI 9'A YÜKSELDİ

Şenay Genç Yalçınkaya'nın cenazesi, Rize Devlet Hastanesi morgundan alınarak koronavirüs tedbirleri ile Güneysu ilçesi Gürgen köyüne getirildi. Evde helallik alınmasının ardından aile mezarlığında öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Şenay Genç Yalçınkaya, babası ve ağabeyinin yanındaki mezarda toprağa verildi. Cenazede ölen kadının eşi Mimar Yalçınkaya gözyaşlarını tutamadı. Şenay'ın ölümü ile birlikte Genç ailesinden koronavirüs nedeniyle 15 ayda ölenlerin sayısı 9'a yükseldi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Rize / Merkez Arzu ERBAŞ-Emirhan PEHLİVAN

2022-02-21 13:57:06



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