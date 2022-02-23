Çaykur Rizespor: Hiçbir çıkar gözetmeyen gerçek taraftarlarımız kulübümüzün baş tacıdır



Arzu ERBAŞ / RİZE, (DHA) Çaykur Rizespor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Hiçbir çıkar gözetmeden yeşil mavi renklere gönül vermiş, kar, yağmur, çamur demeden takımını destekleyen gerçek taraftarlarımız kulübümüzün mihenk taşı ve baş tacıdır" denildi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, kulüp başkanı Tahir Kıran´ın katıldığı bir televizyon programındaki açıklamalarının bazı medya yayın organları tarafından çarpıtılarak ve yanlış bir şekilde kamuoyuna yansıtılmasıyla ilgili olarak bir açıklama paylaştı. Yapılan açıklamada, "Her şeyden önce şunu vurgulamak isteriz ki; kulübümüz her daim taraftarımızın yanındadır. Hiçbir çıkar gözetmeden yeşil mavi renklere gönül vermiş, kar, yağmur, çamur demeden takımını destekleyen gerçek taraftarlarımız kulübümüzün mihenk taşı ve baş tacıdır. Dün gece yayınlanan programın tamamı izlendiğinde başkanımızın bahsettiği kişilerin 'Kendi kişisel çıkarları için kulübümüze zarar vermekten kaçınmayan ve taraftarlıkla ilgisi olmayan' kişiler olduğu açıkça belli olacaktır. Nitekim bu kişilerin kulüpten uzak tutulması konusunda her türlü tedbir alınacaktır. Çok önemli bir maçımız öncesi haberlerini daha sansasyonel hale getirmek için, kelimeleri cımbızla seçerek amacından saptıran, verilen ılımlı ve olumlu mesajları yok sayan, art niyetli bazı yayın organlarını daha hassas ve sorumlu olmaya davet ediyor, şiddetle kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.

DHA-Spor Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ

2022-02-23 19:05:52



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