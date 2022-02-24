Otomobilin çarptığı sokak köpeği devlet hastanesinde tedavi edildi

Rize'nin Çayeli ilçesinde devlet hastanesi personeli otomobil çarpması sonucu ayağından yaralanan köpeği tedavi etti.

Çayeli İshakoğlu Devlet Hastanesi geçtiğimiz günlerde ayağı kırılan kuzuya yaptıkları müdahale ile gündeme gelen sağlık personeli bu kez yaralanan bir köpeğe müdahale etti. Bir otomobilin çarpması sonucu ayağından yaralanan sokak köpeğini hastane bahçesinde tedavi eden sağlık personeli, ayağından yaralanan köpeğe pansuman yaptı. Hastane personeli tarafından bir süre gözetim altında tutulan köpek daha sonra taburcu edildi.

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