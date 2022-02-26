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Çaykur Rizespor, Galatasaray hazırlıklarını tamamladı

DHA

Çaykur Rizespor, Galatasaray hazırlıklarını tamamladı


Arzu ERBAŞ/RİZE,(DHA) Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 27'nci haftasında deplasmanda yarın Galatasaray ile karşılaşacak Çaykur Rizespor, hazırlıklarını tamamladı.
Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Top kapmaca ve çift kale maç ile devam eden antrenman taktik çalışması ile son buldu. Hazırlıklarını tamamlayan Çaykur Rizespor´da sakatlıkları bulunan Aminu Umar, Sabo, Kubilay Kanatsızkuş kadroda yer almıyor.
DHA-Spor Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ
2022-02-26 14:55:21

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