TFF 2. Lig: Pazarspor: 0 - Amed Sportif Faaliyetler: 1

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TFF 2. Lig Beyaz Grup 28. hafta maçında Pazarspor sahasında Amed Sportif Faaliyetler’e 10 mağlup oldu.



Stat: Pazar İlçe

Hakemler: Yalçın Taşkınfurat xx, Sefa Özcan xx, Mehmet Özer xx

Pazarspor: Tunahan Dikişci xx, Erkan Çam x (Berk Kervamkıran Dk.38 xx), Oğuzhan Demir xx (Uğur Can Semizoğlu Dk.55 xx), Mehmet Kuruoğlu xx, Mehmet Demirözü xx, Taşkın Kartal xx, Muhammed Burak Taşdemir xx (Burak Özdemir Dk.75 x), Kadir Kaan Yurdakul xx (Yusuf Ağın Dk.76 x), Feyyaz Aydil xx, Atakan Ekiz xx, Muhammed Emin Balcılar xx

Amed Sportif Faaliyetler: Bekir Sevgi xx, Cenk Kaplan xx, Kerem Çağatay xx, Üstün Bilgi xx (Hüseyin Güngör dk. 46 xx), Kutay Yokuşlu xx, Okan Deniz xx (Bünyamin Yürür dk. 90+2 ?), Oğuz Çetinkaya xx (Ercan Çapar dk. 90 ?), Mehmet Alaeddinoğlu xx, Mansur Çalar xx (Muhlis İstemi dk. 57 xx), Mervan Çelik xx (İsmail Cem Kara dk.89 ?), Mustafa Murat Uslu xx

Gol: Mehmet Alaeddinoğlu (dk. 32) (Amed Sportif Faaliyetler)

Kırmızı Kartlar: Mehmet Alaeddinoğlu (dk. 40) (Amed Sportif Faaliyetler), Muhammed Emin Balcılar (dk. 69) (Pazarspor)

Sarı kartlar: Erkan Çam, Feyyaz Aydil, Kadir Kaan Yurdakul, Burak Taşdemir (Pazarspor), Mustafa Murat Uslu (Amed Sportif Faaliyetler

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