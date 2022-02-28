Tahir Kıran: “MHK Başkanı bu kefaretini ödesin” Çaykur Rizeşpor Kulüp Başkanı Tahir Kıran, Galatasaray maçının hakemi Ümit Öztürk'e kefil olan MHK Başkanı Gündoğdu'yu kefaretini ödemeye davet etti

Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Tahir Kıran, Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada karşılaşmadan önce müsabakaya atanan Hakem Ümit Öztürk ile ilgili MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile görüştüğünü ve Gündoğdu’nun Öztürk’e kefil olduğunu dile getirdiğini vurgulayarak “Şimdi ben MHK başkanını davet ediyorum, bu kefaretini ödesin” dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 27. Haftasında Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor Galatasaray’ın konuğu oldu. 42 Galatasaray’ın üstünlüğü ile biten maçın ardından katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Tahir Kıran, takımının küme düşürülmeye çalışıldığını iddia ederek “Rizespor’u küme düşürmek istiyorlar. Geçen hafta Göztepe maçında Galatasaray’a 3 tane penaltı, bu hafta bizim Rizespor maçında 2 penaltı verildi. Herhalde Galatasaray’ı bir yerlere getirmek istiyorlar. Galatasaray’ı birilerinin bir yerlere getirmesine gerek yok. Galatasaray buralarda durmaz, duracak da bir kulüp değil zaten. Bu arada biz eziliyoruz. Biz ve bizim gibi takımlar ciddi anlamda doğranıyorlar. Bugünkü rezaleti bütün Türkiye seyretti. 8. hafta oynadığımızı da seyrettiler, şimdi 27. Hafta oynadığımızı da seyrettiler. Eğer insanlarda biraz vicdan varsa zaten vicdanlarında yargıladılar ve bana göre hakemleri astılar” ifadelerini kullandı.

‘Her şey değişiyor, değişmeyen tek şey senaristler’

Çaykur Rizespor’un Galatasaray maçında verilen kararlar ile hakkının yenildiğini ifade eden Kıran “Ciddi alamda biz bugün bir kere daha doğandık. Başakşehir maçında nasıl doğrandıysak, Altay maçında nasıl doğrandıysak, ondan evvel saymakla bitmez. Evlere şenlik verilen kırmızı kart. Evlere şenlik verilen 2 tane saçma sapan penaltı. Verilmeyen bir penaltı. Hangi birini anlatayım ki! Bizim anlatmamız bir şey değiştirmiyor. Adeta figüranız biz bu işte. MHK başkanı, federasyon başkanı, kulüp başkanları nasıl figüransa biz de figüranız. Senaryo yazılıyor, o senaryonun yönetmenleri belli, o yönetmenler hiç değişmiyor, herkes değişiyor. Federasyon başkanı değişiyor, MHK başkanı değişiyor, kulüp başkanları değişiyor, her şey değişiyor, değişmeyen tek şey senaristler, değişmeyen tek şey adeta yönetmenler” dedi.

‘Lanet olsun insanların emeklerini çalanlara’

Karşılaşma 21 Çaykur Rizespor’un üstünlüğü ile devam ederken Hakem Ümit Öztürk’ün verdiği kararlar ile maçta Galatasaray’ın üstünlük sağlamasına yardımcı olduğunu iddia eden Kıran “21 galipken maçı resmen aldılar, diğer tarafa verdiler. Bu maçı eğer Galatasaray hak ederek almış olsaydı ağzımı açmayacaktım. Ama Galatasaray bugün hak ederek bir maç kazanmadı. İlk maçta olduğu gibi. İlk maç da hak ettiği bir galibiyet değildi, bugün de değil. Bırakında top oynansın sahada, kazanan kazansın. Rakibimiz de kazanırsa biz alkışlayacağız. İnsanların emekleri bu kadar ucuz değil. Bu akşam kandil akşamı, ben bunları Allah’a havale ediyorum. Söyleyecek hiçbir şey yok, istediğin kadar bağır, istediğin kadar çağır. Allah bunları bildiği gibi yapsın. Artık bezdik. İnsanların emeklerini çalmayın. Bu benim için de geçerli, 1 hafta önce Göztepe için de geçerli. Onlar da belli bir girdabın içerisindeler, onlara da yapılanı gördük. Ondan sonra futbolun değeri düşmüş, parası düşmüş. Düşer tabi. Lanet olsun insanların emeklerini çalanlara” ifadelerini kullandı.

‘Bu kefaretini ödesin’

Maçın hakemi Ümit Öztürk’ün atanmasıyla MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’yu aradığını ve Gündoğdu’nun Öztürk’e kefil olduğunu dile getiren Kıran “Bu hakem bizim maçımıza atandığında sayın MHK Başkanı Ferhat Bey’i aradım, ‘Bu hakem hakkında çok spekülasyon var. Galatasaraylı olduğu söyleniyor, bizim maçımıza gölge düşürmesin. Bir sıkıntı oluşturmasın bize’ dedim. ‘Hayır, ben çok eminim ve kefilim’ dedi. Şimdi ben MHK başkanını davet ediyorum, bu kefaretini ödesin” dedi.

‘12 faul yapılıp bir kırmızı kart çıkmaz mı?’

Hakem Öztürk’ün vermediği kararları da eleştiren Kıran “Gedson Fernandes’in ayağını kırdılar. Çocuğun ayağı şiş, bütün ayağı ödem. Yazık günah, bu insanlar buraya kolay gelmiyor. Bu adamın maç başına aldığı parayı bilseniz dudağınız uçuklar. 12 tane faul bir adama yapılır mı? 12 faul yapılıp bir kırmızı kart çıkmaz mı? Omar ayağının tabanıyla resmen çocuğun kaval kemiğine bastı. Bu değil sarı, direk kırmızı kart ama bizim aleyhimizde faul verdi. Adamın sarı kartı var, sarı bile verse oyundan atılacak. Fabricio’nun atılması resmen komedi. Hangi birini anlatayım? Yusuf Sarı’nın verilmeyen penaltısını mı anlatayım? Gomis’e verilen penaltıyı mı anlatayım. Kerem’in kendini mermi yemiş gibi yere atmasını mı anlatayım? Ayıptır, milyon dolarlar alan futbolcularsınız. Bu kadar ucuz değil ki bu iş” şeklinde konuştu.

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