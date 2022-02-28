Çaykur Rizespor, GZT Giresunspor maçı hazırlıklarına başladı

Rukiye MEYVECİ / RİZE, (DHA) Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 28´inci haftasında sahasında oynayacağı GZT Giresunspor maçı hazırlıklarına başladı.
Çaykur Rizespor, 5 Mart Cumartesi günü Çaykur Didi Stadyumu´nda karşılaşacağı GZT Giresunspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Mehmet Cengiz Tesisleri´nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Galatasaray maçında ilk 11´de yer alan futbolcular düz koşu ile antrenmanı sürdürürken, diğer futbolcular top kapmaca ve çift kale maç ile idmanı tamamladı.
Ligin ilk yarısında yeşil-mavili takım deplasmanda karşılaştığı GZT Giresunspor karşısında 2-0 mağlup olmuştu.DHA-Spor Türkiye-Rize Rukiye MEYVECİ
2022-02-28 18:31:59
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