Orta refüjde biten yaya geçidi için çalışma başlatıldı

NATO'dan çok önemli hamle! 40 bin asker, tank ve füze

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Rize’nin Pazar ilçesinde orta refüjde biten görüntüsü ile dikkat çeken yaya geçidi için çalışma başlatıldı. Sonu orta refüjün çimlerinde son bulan yaya geçidi için çimlerin arasından yayalar için yürüyüş yolu açılmaya başlandı.

Pazar ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki görenleri hayrete düşüren yaya geçidi için Karayolları Rize İl Müdürlüğü harekete geçti. Başlangıcı kaldırıma, sonu ise sahil yolunun ortasındaki çimenliğe çıkan yaya geçidinin devamı için çimenlik alanda yayalar için yürüyüş yolu yapımına başlandı. Yaya geçidi geçtiğimiz günlerde basında haber konusu olmuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.