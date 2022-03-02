Özel çocuklar kendi yemeklerini kendi pişirdi

Rize’de özel eğitim öğrencileri ziyaret ettikleri Ekrem Orhon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde (EOMTAL) kendi yemeklerini kendileri yapmanın mutluluğunu yaşadı.

Rize’de aynı bölümde okudukları fakat imkanları olmadığından dolayı okullarında yemek yapamayan Rize Özel Eğitim Meslek okulu öğrencileri, Merkeze bağlı Hayrat mahallesinde bulunan Ekrem Orhon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti. Ziyarette Özel eğitim Meslek Okulu’ndan gelen 13 öğrenci önlüklerini giyip okulda bulunan mutfağa girdiler. Aynı bölümde okumalarına rağmen kendi okullarında aynı donanımlarda mutfakları olmadığından dolayı yemek yapamayan öğrenciler, ziyaret ettikleri Meslek lisesinde girdikleri mutfakta okulun öğretmenleri ve öğrencilerinin de yardımıyla pizza, waffle ve muffin keki pişirdiler.

Yemek yapmanın heyecanını yaşayan öğrenciler yaptıkları yemeklerinde tadına bakmanın mutluluğunu yaşadı.

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