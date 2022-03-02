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Rize’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. Yıl dönümü etkinlikleri

İHA

Rize’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. Yıl dönümü etkinlikleri

Rize’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. Yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.
Rize Valiliği ile Rize Belediyesi tarafından Atatürk anıtına çelenklerin konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başlayan kutlama programının kalan bölümü Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şehit Uğur Korkmaz konferans salonunda devam etti. Günün anlam ve önemiyle ilgili Rize İl Jandarma Komutanlığı personeli Jnd. Yrb. Murat Baytaş tarafından bir konuşma gerçekleştirildi.
Programda bir konuşma gerçekleştiren Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin “Tarihi şan ve şerefle dolu mazlumlara ümit zalimlere korku salmış bir millet olduğumuzu, Tarih boyunca bağımsızlığımızı korumak için çok zor imtihanlardan geçtiğimizi ve Bu topraklar 100 yıldır bize 'Vatan' olmuşsa bunun bedelini bu milletimizin kanıyla, canıyla ödediğini. Milli mücadele yılları tarihi süreçte en zor yıllarımız ve vatanı savunma imtihanımız olmuştur. Bugün bu nesiller vatanını ne denli seviyorsa, ne denli ölümüne vatanım diyorsa bu kazanmışlığın zorluğunu, geçmişin çilesini, zahmetini de içinde barındırıyordur. Bu duygularla tüm yurtta olduğu gibi tarihimizdeki sayısız kahramanlıklardan biri de 104 yıl önce bu şehirde yaşanmıştır. Rize’mizin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünü büyük bir sevinç ve gururla kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.
Konuşmaların ardından kutlama etkinliği öğrenciler tarafından okunan şiirler, halk oyunları gösterisi ve Rize İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden oluşan Mehteran takımının gösterilerle devam etti.
Gösterinin ardından okullar arası çeşitli dallarda yarışmaya giren öğrencilere Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ve Rize Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak tarafından ödülleri takdim edildi.
Kutlama programına Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Rize Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, İl Jandarma Komutanı Jnd. Alb. Hakan Dedebağı, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, askeri personel, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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