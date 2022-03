Arzu ERBAŞ Rukiye MEYVECİ / RİZE, (DHA) Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, "Amaç ligde kalmak. Zor mu? Gerçekten zor. Çok sıkıntılı bir dönem ama bu enerjimizle, heyecanımızla, bilgi ve birikimimizle de inşallah bunu aşarız" dedi.

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 28´inci haftasında GZT Giresunspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Mehmet Cengiz Sosyal Tesisleri´nde gerçekleşen antrenman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan teknik direktör Bülent Korkmaz, her maçın artık çok önemli olduğunu belirterek "Bir kazanma serisi yakalamamız lazım. Oyuncularımız çok iyi çalışıyor. Özellikle taktik yönüne çok önem veriyoruz. Oyuncularla beraber çok çalışıyoruz. Güzel bir reaksiyon oluşturdular. Kendi evimizde, kendi şehrimizde, kendi stadımızda oynayacağız. Özellikle taraftarlar, bu dönemlerde takımına daha çok sahip çıkmalı. Yani kısacası stadın doldurulması lazım. Stat dolmadan maalesef baskı atmosferi oluşmuyor. Bunu her gittiğiniz deplasmanda hissediyorsunuz. Buraya gelen takımlar da bunu hissetmeli. Stadı doldurup o baskıyı rakip oyuncu üzerinde oluşturmalı. Bizim oyuncularımıza da maç başından sonuna kadar destek olmalı. Çünkü nihayetinde 11 maç var. 11 maç, 33 puan demek. Dolayısıyla alacağımız her galibiyet bizim için önemli. Hazırlıklarımız güzel bir şekilde devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"TARAFTARIN YAPACAĞI DA SİNERJİ VE ENERJİ OLUŞTURMAKTIR"

Taraftarların oyunculara sahip çıkmasını isteyen teknik direktör Korkmaz, "Biz profesyonel insanlarız dolayısıyla üzüntü mağlubiyette olur, başka bir şeyle olmaz. Profesyoneliz ama amatör duygu ile hareket ederiz, her oyuncunun bir duygusu vardır. İnsanların üzülmesi gayet normaldir. Benim taraftarımızdan istediğim her oyuncumuza sahip çıksınlar. Her oyuncu ne olursa olsun, pas hatası yapsa bile sahip çıksınlar. Futbol böyle bir şeydir. Bir bütünlük içerisinde hareket edersek o bütünlük büyük bir enerji ve sinerji oluşturur. Taraftarın yapacağı da sinerji ve enerji oluşturmaktır" şeklinde konuştu.

"HEDEFLENEN PUAN YOK. HEDEF, GALİP GELMEK"

Amaçlarının ligde kalmak olduğunu ifade eden Bülent Korkmaz, "Hedeflenen puan yok. Hedef, galip gelmek. Galip gelebildiğimiz kadar gelmek istiyoruz. Her maçı kazanmak istiyoruz ama her maçı kazanamayacağız tabii. Özellikle kendi sahamızdaki maçları kazanmak istiyoruz. Yani bir hedef koyamazsınız. Siz sezon başı Rizespor ile ilgili bir hedef koydu mu hocalar burada, puan hedefi. Amaç ligde kalmak. Zor mu? Gerçekten zor. Çok sıkıntılı bir dönem ama bu enerjimizle, heyecanımızla, bilgi ve birikimimizle de inşallah bunu aşarız. Son haftaya kadar bu iş sürecek" dedi. (DHA)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz açıklamaHABER: Arzu ERBAŞ KAMERA: Rukiye MEYVECİ / RİZE, (DHA)DHA-Spor Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Rukiye MEYVECİ

2022-03-02 18:27:35



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.