Bülent Korkmaz: "Güzel bir reaksiyon oluşturduk"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, “Antrenmanda yaptıklarımızı görsel analiz ile gözden geçirerek güzel bir reaksiyon oluşturduk” dedi.

Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında oynayacağı GZT Giresunspor maçı öncesinde hazırlıklarını Mehmet Cengiz Spor Tesisleri'nde Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde sürdürdü. Antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Teknik Direktör Bülent Korkmaz, Çaykur Rizespor için her maçın önemli olduğunu vurgulayarak, “Artık her maç önemli. Bizim için Galatasaray maçı da önemliydi, bu maç da çok önemli. Bir kazanma serisi yakalamamız lazım. Çocuklar çok iyi çalışıyor. Özellikle taktik yönüne önem veriyoruz. Oyuncularla çok iyi çalışıyoruz. Antrenmanda yaptıklarımızı görsel analiz ile gözden geçiriyoruz. Güzel bir reaksiyon oluşturduk” ifadelerini kullandı.



"Taraftarımızı bu dönemde takımına daha çok sahip çıkmalı"

Sahalarında oynanacakları için avantajı bakımından taraftar desteğinin önemine de vurgu yapan Korkmaz, “Kendi evimizde, kendi şehrimizde, kendi stadımızda oynayacağız. Özellikle taraftarımız bu dönemde takımına daha çok sahip çıkmalı. Yani kısacası stadın doldurulması lazım. Stat dolmadan o baskı atmosferi oluşmuyor maalesef. Bunu her gittiğimiz deplasmanda hissediyoruz. Buraya gelen takımlar da bunu hissetmeli. O stadı doldurup rakip oyuncu üzerine o baskıyı oluşturmalıyız. Bizim oyuncularımıza da maç başından maç sonuna kadar destek olmalıyız. Nihayetinde 11 maç var. 11 maç demek 33 puan demek. Dolayısıyla her alacağımız galibiyet bizim için önemli. Hazırlıklarımız güzel bir şekilde devam ediyor” şeklinde konuştu.

