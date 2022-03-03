Tahir Kıran: ”Bu durum düzelmezse Türk futbolunda deprem yaşanacak” Çaykur Rizespor Başkanı Kıran: “Takımı sahadan çekmediğime pişman oldum” “Kimse hainlik damgasını yemek istemez. Herkes akıllı olsun”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tahir Kıran: ”Bu durum düzelmezse Türk futbolunda deprem yaşanacak” Çaykur Rizespor Başkanı Kıran: “Takımı sahadan çekmediğime pişman oldum” “Kimse hainlik damgasını yemek istemez. Herkes akıllı olsun”

İHA

Tahir Kıran: ”Bu durum düzelmezse Türk futbolunda deprem yaşanacak” Çaykur Rizespor Başkanı Kıran: “Takımı sahadan çekmediğime pişman oldum” “Kimse hainlik damgasını yemek istemez. Herkes akıllı olsun”

Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran, “Galatasaray maçındaki kararları tartışmaya gerek yok. Tartışılacak bir karar yok. Ben zaten takımı neden sahadan çekmedim gerçekten pişman oldum. Türk futbolunda böyle bir rezalet bir daha da görülmez” dedi.
Mehmet Cengiz Tesisleri’nde antrenman ziyaretinde bulunan Rizespor Kulüp Başkanı Tahir Kıran, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Geçen hafta oynanan Galatasaray maçı ve bir sonraki karşılaşmasında ev sahipliği yapacakları Giresunspor maçı hakkında açıklamalarda bulunan Kıran, hakem kararlarıyla Rizespor’a bir operasyon düzenlendiğini vurgulayarak, Giresunspor karşılaşmasında temiz bir müsabakaya çıkmak istediklerini ifade etti.

“Takımı sahadan çekmediğime pişman oldum”
Galatasaray maçı hakkında gelen soruyu yanıtlayan Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran, “Galatasaray maçındaki kararları tartışmaya gerek yok. Tartışılacak bir karar yok. Ben zaten takımı neden sahadan çekmedim gerçekten pişman oldum. Türk futbolunda böyle bir rezalet bir daha da görülmez. Artık o maçı bırakalım diye düşünüyorum. Yaşananlar yaşandı. Tabii ki futbol federasyonu bir yaptırım yapacaktır. Sonuçta bu insanların emeğini çalmak kolay iş değil. Türkiye Futbol Federasyonu ve MHK gereğini yapacaktır diye düşünüyorum” dedi.

“Rizespor kulübüne operasyon yapılıyor”
Yaşanan sıkıntılar düzeltilmezse Türk futbolunda büyük bir deprem yaşanacağını söyleyen Kıran, “Biz 24 haftadır bağırıyoruz. 24 haftadır Çaykur Rizespor kulübüne operasyon yapılıyor. İnşallah bitecek diye düşünüyoruz. Bitmezse hakikaten sıkıntı var. Bir takımın üzerine bu kadar oynanmaz. Ama ben bunun sebeplerini biliyorum. Bunun sebeplerini çözdüm. Neyin nereden geldiğini iyi biliyorum. Onlara bir zaman tanıyorum. Bu durumu düzelttiler düzelttiler, eğer düzeltmezlerse Türk futbolunda büyük bir deprem yaşanacak” ifadelerini kullandı.

“Kimse hainlik damgası yemek istemez, herkes akıllı olsun”
Rizespor’a yapılanların yayın organlarında tartışılmadığının yanlış olduğunu bildiren Tahir Kıran, “O penaltı doğru mu, bu penaltı doğru mu diye konuşmaya artık gerek yok. Bizim maçlarımızı zaten bir canlı yayında yayınlıyorlar, bir de maçtan sonra bir kez yayınlıyorlar. Ne bir pozisyon konuşuluyor ne bir karar konuşuluyor. Örneğin Galatasaray maçında Gedson’un kaval kemiğine adam kramponun tabanıyla basıyor, tersine karar veriliyor. Bunu görüntülere dahi koymuyorlar. Çok enteresan işler oluyor. Ama Galatasaray’ı kurtarmak için bunlara gerek yok. Galatasaray kendini kurtarır. Hak eden kazansın. Fakat artık memleketine, vatanına insanlar hizmet etsin. Memleketine, vatanına hizmet etmeyenler de benim için haindir. Kimse hainlik damgasını yemek istemez. Herkes akıllı olsun” şeklinde konuştu.

“Taraftarımızla beraber Rizespor’u hak ettiği yere taşıyacağız”
Rizespor taraftarına da çağrıda bulunan Kıran, taraftarlarından memnun olduğunu belirterek, “Taraftar için söylenecek bir şey yok. Onlar elinden geleni yapıyor. Taraftar takımına sahip çıkıyor ve bu olaylardan sonra neyin ne olduğunu daha iyi gördüler. Bu saatten sonra taraftarımız Rizespor’a 5 elle değil 15 elle sarılacak. Bize yaşatılanları görüyorlar. Herkes takımına, memleketine sahip çıkacak. Burası bizim vatanımız, bizim memleketimiz. Başka Rize yok. Elimizdeki tüm güçle Rizespor’umuza sahip çıkacağız. Rizespor’u hak ettiği konuma hep beraber getireceğiz” dedi.

“Giresun’da bizim, Rize’de bizim”
28. hafta müsabakalarında evinde Giresunspor’u ağırlayacakları maç için konuşan Başkan Kıran, “Giresun maçına gelecek olursak onlarda sıkıntılı biz de sıkıntılıyız. İnşallah temiz bir maç olur. Hakem hatalarıyla maçın kaderi çizilmez diye umut ediyoruz. İnşallah yanlış kararların verilmeyeceği bir karşılaşma olur. Giresun da bizim takımımız, Rizespor da bizim takımımız” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çaykur Rizespor'un ilk teknik direktörü Şenol Birol, hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor'un ilk teknik direktörü Şenol Birol, ...
Futbolun efsanesi Şenol Birol hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Futbolun efsanesi Şenol Birol hayatını kaybetti
Bülent Korkmaz: "Güzel bir reaksiyon oluşturduk"
YEREL HABERLER Bülent Korkmaz: "Güzel bir reaksiyon oluşturduk"
Bülent Korkmaz: Amaç ligde kalmak
YEREL HABERLER Bülent Korkmaz: Amaç ligde kalmak
Rize’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. Yıl dönümü etkinlikleri
YEREL HABERLER Rize’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. Yıl ...
Özel çocuklar kendi yemeklerini kendi pişirdi
YEREL HABERLER Özel çocuklar kendi yemeklerini kendi pişirdi
Rize'de 2 gündür haber alınamayan şahsın cansız bedeni denizde bulundu
YEREL HABERLER Rize'de 2 gündür haber alınamayan şahsın cansız ...
Koronavirüsten 9 ferdini kaybeden ailede, 14 'riskli birey' tespit edildi
YEREL HABERLER Koronavirüsten 9 ferdini kaybeden ailede, 14 'riskli ...
Orta refüjde biten yaya geçidi için çalışma başlatıldı
YEREL HABERLER Orta refüjde biten yaya geçidi için çalışma ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.