9 ferdini Covid-19 nedeniyle kaybeden aile için genetik araştırma başlatıldı

Rize’de 15 ay içerisinde 9 ferdi korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden aile için genetik araştırma başlatıldı.

Rize’de ilk olarak 6 Kasım 2020’de Burak Genç’in Covid19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle başlayan ve 6 ay içerisinde toplam 8 ferdi hayatını kaybeden aile, 20 Şubat’ta korona virüsten 9. aile bireyini de toprağa verdi. Ailede ölümlere neden olan Covid19’un gen üzerindeki etkileri için ailenin de talebiyle Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Bölümü tarafından araştırma başlatıldı.

Genetik araştırma taleplerine aldıkları olumlu cevabın kendilerini sevindirdiğini, sürekli korku ile yaşadıklarını ve çıkacak sonuçları dört gözle beklediklerini dile getiren Ali Genç, “Sağlık Müdürlüğü bizi çağırdı ve pazartesi günü kan örneklerimizi verdik. Bize sonuçların 12 ay sonra çıkacağı söylendi. Biz bekliyoruz. Allah ne derse kaderimizi çekeceğiz. İlk aşılarımızı olduk, öncelik tanındı. Ölenlerden sadece kardeşim Ahmet bir aşı olmuştu, onun da günü bitti öldü. Son ölen Şenay da üç aşı olmuştu ama ciğer rahatsızlığı vardı. Onu da kaybedince 9 oldu” dedi.



İlk iki ölüm babaoğul olmuştu

Aslen Rize’nin Güneysu ilçesinden olan ve İstanbul’da yaşayan Muhammet Genç ve oğlu Burak Genç, 2020 yılının kasım ayında rahatsızlanınca yakınları tarafından hastaneye götürüldü. Baba ve oğlunun yapılan korona virüs testleri pozitif çıktı. Muhammet Genç hastanede, oğlu Burak ise evde tedaviye alındı. Burak Genç, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 6 Kasım 2020’de hayatını kaybetti. Burak Genç’in cenazesi, memleketi Rize’nin Güneysu ilçesine bağlı Gürgen köyünde toprağa verildi. Oğlu Burak Genç’in ardından hastanede durumu ağırlaşan baba Muhammet Genç de 12 Kasım'da yaşamını yitirdi. Baba Muhammet Genç de oğlu gibi köyüne getirilerek aynı kabristanlıkta gözyaşları arasında oğlunun yanına defnedildi.



Ölümlerin ardı arkası kesilmedi

Baba oğulun ardından Bünyamin Genç (41) 1 Aralık 2020’de, İbrahim Genç (53) 4 Aralık 2020’de, Ali Genç (58) 11 Aralık 2020’de Covid19 nedeniyle hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Ali Genç'in tedavi gören kardeşleri Fatma Duman (55) 18 Aralık’ta 2020’de, Aysel Peçe (46) de 21 Şubat 2021'de hayata gözlerini yumdu. 13 Nisan 2021 tarihinde ise Ahmet Genç (43) de aynı hastalıktan hayatını kaybetti. Son olarak ise babasını, ağabeyini, 2 halasını ve 4 kuzenini kaybeden Şenay Genç Yalçınkaya (36), Covid19 nedeniyle getirildiği Rize Devlet Hastanesi'nde durumu ağırlaşınca entübe edildi. Evli ve 1 çocuk annesi olan Şenay Genç Yalçınkaya da

yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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