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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Efsane futbolcu Şenol Birol ‘Efsane Çubuklu’ ile uğurlandı

İHA

Efsane futbolcu Şenol Birol ‘Efsane Çubuklu’ ile uğurlandı

59 yıldır Beşiktaş’taki rekoru kırılamayan efsane futbolcu Şenol Birol, son yolculuğuna uğurlandı.
Adına film yapılan, Fenerbahçe, Beşiktaş gibi kulüplerde isminden sıkça söz ettiren, 19621963 sezonunda 41 maçta 34 gol atarak tek sezonda en fazla gol atan futbolcu olan ve 59 yıldır bu rekoru kırılamayan Şenol Birol, yaşlılığa bağlı nedenlerden ötürü hayatını kaybetti. Birol ikindi namazının ardından Rize Merkez Sahil Cami’nde kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Vali Yardımcısı Gülhani Ozan Sarı, AK Parti İl Başkanı İshak Alim, MHP İl Başkanı, Çaykur Rizespor Yönetim Kurulu üyesi Talha Küçükvar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenazede efsane futbolcu olarak anılan Birol’un tabutuna Çaykur Rizespor’un ‘Efsane çubuklu’ ismi verilen forması örtüldü.

Zonguldak Kilimspor’dan başlayan bir başarı zinciri
Zonguldak Kilimlispor’da başladığı futbol hayatına Rize Güneşspor ve Sarıyer'de devam eden Şenol Birol, Sarıyer forması ile attığı gollerle adından söz ettirdi. Ardından Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve milli takımda gösterdiği başarılar ile Türk futbol tarihine ismini yazdıran ve Çaykur Rizespor’un ilk teknik direktörü olarak görev yaptı.

Kendini anlatan filmde Fatma Girik ile başrol oynadı
Beşiktaş’ta 19621963 sezonunda 41 maçta 34 gol atarak tek sezonda en fazla gol atan futbolcu olan ve 59 yıldır bu rekoru kırılamayan Birol, hayatını anlatan “Şenol Birol Gol” isimli filmde 24 Ocak 2022 tarihinde hayatını kaybeden Fatma Girik ile başrol oynamıştı.

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