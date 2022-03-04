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Rize Valisi Çeber: Kaçak yollar, duvarlar, binalar bizi çok yoruyor

DHA

Rize Valisi Çeber: Kaçak yollar, duvarlar, binalar bizi çok yoruyor


Arzu ERBAŞRukiye MEYVECİ/ RİZE, (DHA)RİZE Valisi Kemal Çeber, lisedeki deprem tatbikatını izleyerek, "Kaçak yollar, duvarlar, binalar bizi çok yoruyor. Verdiğimiz kayıpların hepsi de doğaya ve fenne uygun olmayan yapılar ve müdahalelerden kaynaklanan kayıplar" dedi. 
Rize'de, 247 okulda 4 bin 500 öğretmen ve 54 bin öğrencinin katılımıyla 'Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı' yapıldı. Çay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi´nde gerçekleştirilen tatbikatı izleyen Vali Kemal Çeber, kentin Kuzey Anadolu fay hattında deprem riski altında olduğunu belirterek, "Rize`de biz afetler anlamında çok geniş bir hazırlık sürdürüyoruz. Afet risk azaltma planını yapan ilk 6 ilden 1'iyiz. Afet müdahalesi ve afete karşı risk yönetimi anlamında çok örgütlü bir sivil toplum örgütümüz var. Tüm kurumlarımız sürekli olarak eğitimler alıyor. Bu eğitimlerimizi biz toplumun her kesimine veriyoruz. Tatbikatlarla da bunları destekliyoruz. Her türlü afetlere hazırlıklı olmak durumundayız" diye konuştu. 
`ÖNLEMLERİMİZ CAN VE MAL KAYIPLARINI ASGARİ DÜZEYDE TUTUYOR´
Kentte sel ve heyelanlarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Vali Çeber, "Burada afetlere dönük alınan tedbirler olmasa biz yaşadığımız afetlerde çok daha büyük kayıplar veririz. Yaptığımız bu çalışmalar can ve mal kayıplarını asgari düzeyde tutuyor. Bundan sonra da bu kayıpları azaltacak şekilde tedbirleri almaya devam ediyoruz. Afet risk azaltma planından herkes haberdar olup onu incelese köy köy, mahalle mahalle, hangi dere, hangi su riskli hepsi tanımlanmış durumda. Tedbirimizi de ona göre alırsak en az kayıpla afetleri atlatırız" dedi.
`KAÇAK BİNALAR YORUYOR'
Rize´de 9 bin dere olduğunu açıklayan Vali Çeber, "Bunların 6 bini kuru dere, 3 bin civarı aktif dere. Bu kuru derelerde dahil olmak üzere, her yağışta bizim riskli alanlarımızdır. Bizim tüm ekiplerimiz her bir yağışta her yerde konuşlanır. Vatandaşımızın yapacağı doğru hareketler temel belirleyici unsurdur. Örneğin; kaçak yollar, duvarlar, binalar bizi bu noktada çok yoruyor. Verdiğimiz kayıpların hepsi de doğaya ve fenne uygun olmayan yapılar ve müdahalelerden kaynaklanan kayıplar. Biz tüm ilgili kurumlarla beraber her bir afetten, kayıptan sonra 'niye afet oldu, nerede oldu, kim ne kadar etkilendi' benzerinde ne yapmak lazım diye tek tek bunların üzerinden geçiyoruz, bu konuları çalışıyoruz. Öyle bir coğrafyada yaşıyoruz ki her tarafımız dere, vadi, kayan topraklar. Tüm vatandaşlar olarak bizde buna uygun hareket etmek durumundayız" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Rukiye MEYVECİ
2022-03-04 14:23:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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