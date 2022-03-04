Rize İl Özel İdaresi 2021 faaliyet raporu ve kesin hesabı mecliste kabul edildi

Rize İl Genel Meclisi Başkanı İbrahim Türüt başkanlığında yapılan Mart ayı olağan toplantısında, İl Özel İdaresi’nin 2021 Yılına ait Faaliyet Raporu ve Kesin Hesabı oy birliği ile kabul edildi.

İl Genel Meclisi Başkanı İbrahim Türüt ve İl Genel Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Sabit Karafazlı’yı ziyaret eden AK Parti Rize İl Başkanı İshak Alim daha sonra İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ümit Hüseyin Sarı, Genel Sekreter Yardımcısı Erol Bıyık, AK Parti Rize İl Başkan Yardımcısı Kamil Bakır, Meclis Üyeleri ve Birim Müdürlerinin yer aldığı İl Genel Meclisi Mart ayı olağan toplantılarının üçüncü birleşimine katıldı.

İl Özel İdaresi bünyesinde hazırlanan ve Genel Sekreter Ümit Hüseyin Sarı adına Mali Hizmetler Müdürü Yavuz Selim Erol tarafından meclis genel kuruluna sunulan İl Özel İdaresi 2021 Yılına ait Faaliyet Raporu ve Kesin Hesabı yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.

Meclis Başkanı İbrahim Türüt, oylamanın ardından yaptığı konuşmada, “İl Özel İdaresi olarak 2021 yılında 96 Milyon TL olan bütçemizi ek ödeneklerimizle birlikte yaklaşık 400 Milyon TL bütçeyle kapattık. Covid 19 salgını ve pandemi koşullarına rağmen bütçemizin tamamına yakınını yatırıma dönüştürmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu anlamda bütçemizi 96 Milyon TL’den 400 Milyon TL gibi rakamlara ulaşmasına vesile olan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Bakanlarımıza, Milletvekillerimize, Valimize, İl Başkanımıza ve teşkilatımıza meclisimiz adına teşekkür ediyorum. Ayrıca 2021 Yılına ait Faaliyet Raporu ve Kesin Hesabının hazırlanmasında ve hedeflenen yatırımların sahada uygulanması noktasında büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdüren Genel Sekreterimiz Ümit Hüseyin Sarı başta olmak üzere Genel Sekreter Yardımcılarımıza, İl Genel Meclisi Üyelerimize, Birim Müdürlerimize ve tüm İl Özel İdare ekibimize teşekkür ediyorum” dedi.

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