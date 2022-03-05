Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - GZT Giresunspor:1 (İlk yarı)

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Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Çaykur Rizespor, GZT Giresunspor’u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 11 berabere tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

12. dakikada gelişen Giresunspor atağında ceza sahasının dışında topla buluşan Umut Nayir’in sol çaprazdan gerçekleştirdiği vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

14. dakikada Gedson'un kullandığı kornerde ceza sahası içinde Pohjanpalo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 10

21. dakikada sol kanattan gelen pasta ceza sahasının içerisinde topla buluşan Chiquinho’nun vuruşunda kaleci Gökhan topu kornere çeldi.

24. dakikada orta sahada topla buluşan Pohjanpalo rakiplerinden sıyrılarak sağ kanattan ceza sahasına kadar girerek vuruşunu gerçekleştirdi ancak kaleci Okan topu kornere çeldi.

45+3. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Muhammed’in Eren Albayrak ile girdiği mücadelede yerde kalması sonucu hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Chiquinho meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 11



Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Serkan Ok xx, Serkan Çimen xx

Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Eren x, Holmen xx, Ponck xx, Cemali xx, Dabo xx, Yusuf xxx, Gedson xxx, Ronaldo xxx, Boyd xx, Pohjanpalo xxx

Yedekler: Tarık, Zafer, Cisse, Alper, Selim, Kubilay, Deniz, Phiri, Sabo, Bolasie

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

GZT Giresunspor: Okan xx, Hayrullah x, Diarra x, Perez x, Behic xx, Flavio x, Traore xx, Serginho xx, Chiquinho xxx, Muhammed x, Umut xx

Yedekler: Onurcan, Joey Pelupessy, Doukara, Ibrahima Balde, Diabate, Champness, Douglas, Sergen, Fatih, Suleymanov

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Sarı kart: Ponck (Çaykur Rizespor)

Goller: Pohjanpalo (dk. 14)(Çaykur Rizespor), Chiquinho (dk. 45+3) (Giresunspor)

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