Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - GZT Giresunspor: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Çaykur Rizespor sahasında GZT Giresunspor’u ağırladı. Karşılaşma konuk takımın 21 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada Giresunspor’da Serginho’nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Traore meşin yuvaralğı ağlara gönderdi. 21
53. dakikada Ronaldo Mendes’in kullandığı serbest vuruşta Tyler Boyd topu kafasıyla Sabo’ya indirdi. Sabo’nun vuruşunda ise top kaleci Okan’ın kucağında kaldı.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Serkan Ok xx, Serkan Çimen xx
Çaykur Rizespor: Gökhan x, Eren x (Sabo dk. 45 x), Holmen x, Ponck x, Cemali x (Cisse dk. 76 x), Dabo x (Phiri dk. 45 x), Yusuf xx (Deniz dk. 58 x), Gedson xx, Ronaldo xx (Alper dk. 58 x), Boyd xx, Pohjanpalo xx
Yedekler: Tarık, Zafer, Selim, Kubilay, Bolasie
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
GZT Giresunspor: Okan xx, Behic xx, Perez x, Diarra x, Hayrullah x Flavio x, Traore xx (Sergen dk. 90 ?), Muhammed x (Diabate dk. 76 xx) Chiquinho xxx, Serginho xx (Suleymanov dk. 66 xx), Umut xx (İbrahima dk. 76 xx)
Yedekler: Onurcan, Mathijs, Doukara, Champness, Bacelar, Fatih
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Goller: Pohjanpalo (dk. 14) (Çaykur Rizespor), Chiquinho (dk. 45+3 pen.), Traore (dk. 48) (GZT Giresunspor)
Sarı kartlar: Ponck, Cisse, Phiri, (Çaykur Rizespor), Traore, (GZT Giresunspor)
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.