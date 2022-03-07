Rize’de öğrenci servisi park halindeki CNG yüklü park halindeki tıra çarptı:1 ölü, 13 yaralı

Rize'de öğrenci servisinin park halindeki sıkıştırılmış doğalgaz (CNG) yüklü tıra çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Portakallık mahallesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Portakallık mahallesi istikametinden merkez istikametine doğru giden İsmail Bıyık yönetimindeki 53 DR 986 plakalı öğrenci servisi, Bıyık'ın henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halindeki 34 TN 6301 plakalı CNG yüklü tıra çarptı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edilirken, kazada şoförün annesi olduğu öğrenilen Fatma Bıyık sağlık ekiplerinin bütün müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada serviste bulunan 13 öğrenci yaralanırken, öğrenciler ildeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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