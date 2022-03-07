Çaykur’dan yeşil çaylı tahin helvası atağı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çaykur’dan yeşil çaylı tahin helvası atağı

İHA

Çaykur’dan yeşil çaylı tahin helvası atağı

Geçtiğimiz günlerde ÇAYKUR ürün çeşitliliğine bir yenisini daha ekleyerek, Yeşil Çay pudrasından yapılan tahin helvasını piyasaya sürdü.
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) gün geçtikçe ürün çeşitliliğini arttırmak adına yaptığı ARGE çalışmalarıyla yeşil çay pudrasından yapılan yeni ürünü Yeşil Çay Pudralı Tahin Helvası’nı piyasaya sürdü. Küçük yaştakilerin ÇAYKUR mağazalarına dikkatini çekebilmesi için küçük çocuklara yönelik yeşil çay ve siyah çaydan gofret üretimine de yakın zamanda başlayacaklarını dile getiren ÇAYKUR Genel Müdürü Ziya Alim, çayla ilgili akla ne geliyorsa yapacaklarının da altını çizdi.
Amaçlarının ürün çeşitliliğinin çoğalması olduğunu dile getiren ÇAYKUR Genel Müdürü Ziya Alim, “Çay ve ÇAYKUR bölgemiz için olmazsa olmazıdır. Amacımız çayın daha farklı, alternatif ürünlerini çıkarmak. Ürünlerimizi çeşitlendirmek. Çay üreticilerine daha farklı gelir kaynakları elde edebilmek için veya topladığımız çayı daha çok harcayıp, kullanıp satışını daha fazla yapabilmek. Önce yeşil çay pudrası diye çıktı. Daha sonra pudrayı detoks şeklinde sağlıklı bir çay ürettik. Ödem attırıcı, bağırsak düzenleyici diye çayı çıkardık. Daha sonra da helvada kullanalım dedik. Yeni üretmiş olduğumuz yeşil çaylı ve siyah çaylı gofret var. Biz hep diyoruz doğuyla bağlantı kurmak. Orada ki ticaretçilerle, şirketlerle bağlantı kurmak. Orada el yordamıyla yapılan bir gofretçi var. O gofretin içindeki kremayı, yeşil çaylı krema koyup o şekilde satabilmenin hesabını yapıyoruz” dedi.

“Harmanlanmak için farklı alternatifler yapıyoruz”
Küçük yaşlarda olanları da mağazaya çekmek için helva ve gofret ürettiklerini dile getiren Ziya Alim, “Çay mağazası açıyoruz. Oraya büyük yaştakiler çay alabilmek için gidecek. Küçük yaştakileri mağazaya çekmek için, onların dikkatini çekecek helva veya gofret olacak. Onlarda gelip helva ya da gofret alacak, mağazayı tanıyacak, çayımızı tanıyacak. Harmanlanmak için farklı alternatifler yapıyoruz. İl genel meclisinde sunum yaparken bize daha fazla anlatın dediler. Biz fırsat buldukça, birileri ilgilendikçe bizde her yerde anlatıyoruz. Elimizden gelen her yeniliğe, inivasyona açık bir kurumuz. Yeni ürünlerde çıkaracağız. Mayıs aylarında bir makarna çıkaracağız. Yeşil çaylı makarna çok farklı olacak. Yeşil çaydaki antioksidan gibi farklı vitaminleri makarna ile alacak. Beğenileceğini de düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Çayla ilgili aklımızı ne geliyorsa yapıyoruz”
Geçtiğimiz günlerde tanıtımı yapılan, çay tohumu yağından da söz eden Yusuf Ziya Alim “İstanbul’dan gelen bir öğrenci, çay tohumundan motor yağı yapabileceğini söyledi. Bizde dedik siz yapın makinemizde var. Uzak doğuda çay tohumu yemeklerde de kullanılıyor. Ölü dönemde çay bittikten sonra çay tohumu oluyor. O dönemde tohum toplayacak o adam kilosu ne kadar ise ekonomiye ayrı bir katkı sağlayacak. Çayla ilgili aklımızı ne geliyorsa yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Öğrenci servisi TIR'a çarptı: 1 ölü, 13 yaralı
YEREL HABERLER Öğrenci servisi TIR'a çarptı: 1 ölü, 13 yaralı
Rize’de öğrenci servisi park halindeki CNG yüklü park halindeki tıra çarptı:1 ölü, 13 yaralı
YEREL HABERLER Rize’de öğrenci servisi park halindeki CNG yüklü park ...
67 yaşındaki kadın engelli oğlu ile hayat mücadelesi hayran bırakıyor Yaşadığı tüm sıkıntılara rağmen hayata sımsıkı tutundu
YEREL HABERLER 67 yaşındaki kadın engelli oğlu ile hayat mücadelesi ...
Bülent Korkmaz: "Güçlü olmak lazım, cesaretli olmak lazım ve inanmak gerekir"
YEREL HABERLER Bülent Korkmaz: "Güçlü olmak lazım, cesaretli olmak ...
Hakan Keleş: “Gaziantep maçını da kazandığımız zaman hedeflerimizin doğrultusunda ilerleyeceğiz”
YEREL HABERLER Hakan Keleş: “Gaziantep maçını da kazandığımız zaman ...
Çaykur Rizespor - GZT Giresunspor maçının ardından
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor - GZT Giresunspor maçının ardından
Çaykur Rizespor - GZT Giresunspor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor - GZT Giresunspor (EK FOTOĞRAFLAR)
Çaykur Rizespor - GZT Giresunspor: 1-2
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor - GZT Giresunspor: 1-2
Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - GZT Giresunspor: 2 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - GZT ...
Çaykur Rizespor - GZT Giresunspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor - GZT Giresunspor (FOTOĞRAFLAR)
Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - GZT Giresunspor:1 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - GZT ...
CHP'li Salıcı: 6 liderin fotoğrafı önümüzdeki dönem iktidarının fotoğrafı olur
YEREL HABERLER CHP'li Salıcı: 6 liderin fotoğrafı önümüzdeki dönem ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.