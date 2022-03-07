Rize´de evlilikte 60 yılını dolduran çiftlere yastık hediyesi



Rukiye MEYVECİ/RİZE, (DHA)RİZE´de bir dernek tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla evlilikte 60 yılını dolduran çiftlere yastık hediye edildi.

Salarha Vadisi Yenişehir Kalkındırma ve Dayanışma Derneği (SALVADER) yönetimi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla temsil ettikleri 2 ilçe ve köylerinde evlilikte 60 yılını dolduran çiftlere yastık hediye etti. Çiftler, kendilerini ziyaret eden dernek üyelerine teşekkür etti. SALVADER Başkanı Ali Toptan, "Giderek bozulan aile yapımız, örf ve adetlerimiz, kültürümüz, dini kurallarımız, geleneklerimize dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla bu etkinliği yaptık. Evlilikte 60 yılını tamamlamış çiftlere eski zaman uzun yastıklardan hediye ederek, yeni çiftlere de örnek olmak istedik" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Rize Rukiye MEYVECİ

2022-03-07 18:34:39



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