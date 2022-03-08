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Öğrenci servisi kazası göz göre göre "geliyorum" demiş Rize'de dün 1 kişinin öldüğü, 13 kişinin yaralandığı öğrenci servisi kazasına neden olan servis şoförünü öğrenci velilerinin daha önce dikkatsiz araç kullanarak kazaya sebebiyet vermek başta olmak üzere bir çok kez şikayet ettiği ortaya çıktı

İHA

Öğrenci servisi kazası göz göre göre "geliyorum" demiş Rize'de dün 1 kişinin öldüğü, 13 kişinin yaralandığı öğrenci servisi kazasına neden olan servis şoförünü öğrenci velilerinin daha önce dikkatsiz araç kullanarak kazaya sebebiyet vermek başta olmak üzere bir çok kez şikayet ettiği ortaya çıktı

Rize’de 1 kişinin öldüğü 1’i ağır 13 kişinin yaralandığı öğrenci servisi kazasıyla ilgili konuşan Rize Barosu Başkanı Avukat Ümit Peçe, “Bu kadar geliyorum denilen kazaya kayıtsız kalan bir kurumun, amirinin, müdürünün, her kim ise hesap vermesinin kanaatindeyim” dedi.
Rize’nin merkeze bağlı Portakallık mahallesinde dün İsmail Bıyık yönetimindeki 53 DR 986 plakalı öğrenci servisi, park halindeki sıkıştırılmış doğalgaz (CNG) yüklü tıra çarpmış, kazada 1 kişi ölmüş, 1’i ağır 13 kişinin ise yaralanmıştı. Kazadan önce velilerin öğrenci servisi şoförü hakkında dikkatsiz araç kullanarak kazaya sebep olmak başta olmak üzere bir çok kez şikayette bulundukları ortaya çıktı.
6 velinin altına imza attığı dilekçede “Ders başlangıç saati 08.30 olmasına karşın 06.50'de öğrencilerimiz alınmaya başlanmakta, 07.20'de okul önüne bırakılmaktadır. 1 saat 10 dakika okulda beklemektedirler. Akşam okulda 15.45'te okuldan çıkmalarına karşın okulun 1 kilometre uzağından 17.40'ta alınmaktadırlar. 2 saat okul dışında soğukta beklemektedirler. Bu süreçte servis, öğrencileri okul önünden değil de 1 kilometre uzaktan aldığından yoğun trafikte karşıdan karşıya geçmek zorunda kaldığından iki kez trafik kazası ölümle karşı karşıya kalmışlardır. Bu durum İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bildirilmesine karşın hiçbir önlem alınmamıştır. Çocukları sabah 1, akşam 2 saat bekletmesine karşın her seferinde onları bir bahane ile azarlamaktadır. Servisin bu şekilde aksamasının sebebi ise öğrenci servisine öğrenci olmayan başka kişileri de kafasına göre alması, başka okullardan ayrıca servis çekip onları bitirdikten sonra bizim çocukları almak için gecikmesinden kaynaklanmaktadır. Aylardır başvurmadığımız kurum kalmadı ancak bu soruna bir çözüm üretilememiştir" ifadeleri yer aldı.
Velilerin vermiş olduğu şikayet dilekçelerinin geri dönüşü olmadığını dile getiren Rize Barosu Başkanı Avukat Ümit Peçe, bu konuda Milli Eğitim Müdürlüğünün duyarsızlığının son bulması gerektiğinin altını çizdi. Velilerin belirli konularda problemler olduğunu ve bu problemleri Milli Eğitim Müdürlüğü'ne aktarılmasına rağmen bir sonuç alınamadığını dile getiren Avukat Peçe, “Saatler konusunda problemler çıktığını, çocukların çok erken okullara götürüldüğünü, orada saatlerce okulun kapısında beklediğini, okul çıkışı yaklaşık 2 saate varan süre çocukların soğuk havada dışarıda beklediğini, bu problemin çözülmesi gerektiğini Milli Eğitim Müdürlüğüne ilettiklerini ve Milli Eğitim'den yardım talebinde bulunduklarını biliyorum. Biz de kendilerine yazılı dilekçe konusunda yardımda bulunmuştuk. Ancak Milli Eğitim İl Müdürlüğünden bu dilekçeye karşılık verilmedi. Bu problem aylardan beri devam eden bir problem. Bu kadar geliyorum denilen kazaya kayıtsız kalan bir kurumun, amirinin, müdürünün, her kim ise hesap vermesinin kanaatindeyim. Biz de bu konuda gerekli müracaatların, gerekli tahkikatın yapılması konusunda girişimlerde bulunacağımızı ifade etmek istiyorum. Tabi orada bir teyzemizi kaybettik. Çokta üzüldük. Çocuklardan ölen olmadı tek tesellimiz o. Onlara acil şifalar diliyorum. Bu sorunların bir daha yaşanmaması için servisler üzerinde ciddi denetimler olması gerektiğini, bu konuda Milli Eğitim Müdürlüğünün duyarsızlığının son bulmasını diliyorum” şeklinde konuştu.
Velilerin yapmış olduğu başvurunun kayıtlarda da bulunduğunu dile getiren Ümit Peçe, "Vekaleten yapmış olduğum bir başvuru değildi. Veliler adına dilekçeyi tanzim edip kendilerine verdim. O dilekçeyle onlar valiliğe gidip başvuru yaptılar. Başvuruya ilişkin evrak kaydı, bir kayıt numarası da aldılar. O da zaten velilerde. Bu konudaki kayıtlarda zaten Milli Eğitim İl Müdürlüğünün kayıtlarında bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

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