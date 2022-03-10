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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sanatçı Alişan Rize’de tahta araba yarışına katıldı

İHA

Sanatçı Alişan Rize’de tahta araba yarışına katıldı

Şarkıcı Alişan, davet üzerine geldiği Rize'nin Ardeşen ilçesinin Tunca beldesinde FormuLaz yarışlarına katıldı.
Tunca beldesine giden ünlü şarkıcı Alişan, daha önce atma türkülerle kendisine meydan okuyan Tuncalılarla FormuLaz pistinde yarıştı. Yöre halkının büyük ilgisiyle karşılaşan Alişan, “Daha önce Rize’ye hiç gelmemiştim. Cennet gibi bir yer Rize. Karadeniz’de birçok yere geldim. Geldiğim için çok mutluyum. Tunca Belediye Başkanı Ahmet Naci Aytemiz’e, FormuLaz Derneği Başkanı Murat Gül’e, Ardeşen Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Kuyumcu’ya, değerli Tunca beldesi ve Ardeşen halkına misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Çok güzel bir hafta sonu geçirdim. Yöresel yemeklerden tattım. Tulum eşliğinde horon oynadım. Hatta tulum çaldım ve bahşiş de aldım. Sonrasında televizyon programımda bana atma türkü ile meydana okuyan Tuncalılarla FormuLaz yarışına katıldım ve birinci oldum. Gerçekten görülmesi gereken cennet gibi bir yer Tunca beldesi. Herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Tulum eşliğinde horon oynayan Alişan, öncesinde tulum sanatçısı Süleyman Serin’den tulumun nasıl çalındığını öğrenerek bir süre çaldı. Alişan’a isminin yazılı olduğu tulum da hediye edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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