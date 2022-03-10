Rize’de bavulundan uyuşturucu çıkan şahıs tutuklandı

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Rize’nin Fındıklı ilçesinde polisin durdurduğu otobüste bavulundan eroin çıkan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Rize İl Emniyet Müdürlüğü ve Malatya Emniyet Müdürlüğü tarafından koordineli yürütülen operasyonda, Rize’nin Fındıklı ilçesinde polisin yapmış olduğu uygulama noktasında durdurulan otobüste arama yapıldı. Otobüste yolcu olarak bulunan A.D. isimli şahsın başka birisine ait kimlik kullandığı tespit edildi. Şahsın valizinde yapılan aramalar sonucunda, zulalanmış halde 3 kilo 100 gram eroin maddesi ele geçirildi. Yapılan kontrolde gözaltına alınan şahsın hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasından dolayı arama kaydı bulunduğu ortaya çıktı. A.D. isimli zanlı Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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