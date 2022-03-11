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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çaykur Rizespor Kasımpaşa hazırlıklarını İstanbul'da tamamladı

İHA

Çaykur Rizespor Kasımpaşa hazırlıklarını İstanbul'da tamamladı

Çaykur Rizespor Spor Toto Süper Ligin 29. Haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını İstanbul'da tamamladı.
Süper Toto Süper Lig’in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, ligin 29. Haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. 12 Mart Cumartesi günü 16:00’da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanacak maçın öncesinde kar uyarısı nedeniyle İstanbul’a giden yeşil mavili ekip, Zeytinburnu Uğur Tütün Eker Tesislerinde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde çalıştı.
Isınma hareketleri ile başlayan antrenman top kapmaca ile devam ederek taktik çalışması ile son buldu.

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