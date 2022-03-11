Çaykur Rizespor, Kasımpaşa maçına hazır

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Rukiye MEYVECİ/RİZE,(DHA) Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 29´uncu haftasında deplasmanda karşılaşacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı.

Çaykur Rizespor, İstanbul´da beklenen yoğun kar yağışı nedeni ile çarşamba günü gittiği kentte, karşılaşacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı. Zeytinburnu Uğur Tütün Eker Tesisleri´nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleşen son antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Top kapma ile süren antrenman, taktik çalışması ile son buldu. Hazırlıklarını tamamlayan yeşil-mavili ekip, maç saatini beklemeye başladı.

Sakatlığı bulunan Umar kafileye dahil edilmezken, Gökhan Gönül´ün oynayıp oynayamayacağı ise maç saatinde belli olacak.DHA-Spor Türkiye-Rize Rukiye MEYVECİ

2022-03-11 20:24:09



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