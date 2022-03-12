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Öğrenci servis kazasında, şube müdürü ve şef açığa alındı

DHA

Öğrenci servis kazasında, şube müdürü ve şef açığa alındı


Arzu ERBAŞ/RİZE, (DHA)RİZE'de öğrenci servisinin TIR´a çarptığı, 1 kişinin öldüğü, 13 kişinin de yaralandığı kazayla ilgili yürütülen idari soruşturma kapsamında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde taşımalı eğitimden sorumlu şube müdürü ve şef açığa alındı. Rize Valiliği de kazaya karışan servis minibüsü sürücüsü hakkında daha önce yapılan şikayetlerin dikkate alınmadığına yönelik ihmal iddialarının araştırılması için bakanlıktan müfettiş talep etti.
Kaza, 7 Mart'ta Portakallık Mahallesi'nde sahil yan yolda meydana geldi. İsmail Bıyık yönetimindeki 53 DR 986 plakalı öğrenci servis minibüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkıp ters yönde park halindeki 53 DM 401 plakalı sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) taşıyan TIR'a çarptı. Kazada 14 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan servis hostesi, sürücünün annesi Fatma Bıyık, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Bu arada kaza, mobese kameralarına yansıdı.
VELİLER ŞOFÖRÜ ŞİKAYET ETMİŞ
Öğrenci servisinin yaralanan şoförü İsmail Bıyık'ın, hem Valilik'e hem İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne hem de Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) 7 Aralık 2021'de verilen dilekçe ile şikayet edildiği ortaya çıktı. 6 velinin ortak imzasıyla verilen dilekçede, öğrencileri okul saatinden 1 saat önce alarak okulun uzağına bıraktığı, çıkışta ise 2 saat sonra aldığı, bu sırada ise başka servis hizmeti verdiği, hız yaparak servis güvenliğini tehlikeye attığı iddiaları yer aldı.
ŞUBE MÜDÜRÜ VE ŞEF AÇIĞA ALINDI
Kazayla ilgili başlatılan idari soruşturma kapsamında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde taşımalı eğitimden sorumlu şube müdürü M.A. ile şef R.D. açığa alındı. Rize Valiliği de servis sürücüsü hakkında daha önce yapılan şikayetlerin dikkate alınmadığına yönelik ihmal iddialarının araştırılması için bakanlıktan müfettiş talep etti.
Rize Baro Başkanı Avukat Ümit Peçe, öğrenci servis kazasının 'geliyorum' dediğini belirterek velilerin ve kendisinin de servis şoförü ile ilgili defalarca şikayetlerde bulunduğunu söyledi. Peçe, olayda ihmali olanlarla ilgili Rize Cumhuriyet Başsavcılığı'nı gerekli soruşturmayı yapması için göreve davet etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ
2022-03-12 09:23:17

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