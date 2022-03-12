Rize'de eğitime 1 gün daha ara verildi

Rize merkez ve ilçelerinde etkisini devam ettiren kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün daha ara verildi.



Dün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı bugün de şiddetini sürdürdü. Ulaşımı olumsuz etkileyen kar yağışı nedeniyle pazar günü için eğitime bir gün ara verildi. Rize Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimizde devam eden yoğun kar yağışı ve buna bağlı riskler değerlendirilerek, ilimiz genelinde Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Bilim Sanat Merkezleri, örgün ve yaygın eğitim kurumlarının tüm kademelerindeki her türlü kurslar, özel öğretim kursları, çeşitli kurslar ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 13 Mart 2022 (Pazar) günü eğitim öğretime bir gün süre ile ara verilmesine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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