Çaykur Rizespor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı

Meteoroloji'den harita ve saatle kar uyarısı! Aybar ne zaman bitecek?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Çaykur Rizespor, dün oynadığı Kasımpaşa maçının ardından ara vermeden Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı.

Çaykur Rizespor, Kasımpaşa’ya 31’lik skorla mağlup olmasının ardından Rize’ye dönen yeşilmavili ekip ara vermeden Spor Toto Süper Ligin 30. haftasında 18 Mart Cuma günü oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde başladı. Çaykur Didi Stadyumu’nda oynanacak maçın öncesinde Mehmet Cengiz Tesisleri'nde toplanan Rizespor'da Kasımpaşa maçının 11’inde yer alan futbolcular salonunda bireysel çalışırken, diğer futbolcular ise antrenman sahasında çalıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.