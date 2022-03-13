Doğu Karadeniz'de 3 ilde eğitime kar engeli

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Emirhan PEHLİVAN/RİZE, (DHA)DOĞU Karadeniz Bölgesi'nde kar yağışı nedeniyle Rize, Giresun ve Ordu'da ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verildi.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Bölgede kar yağışı nedeniyle, Rize, Giresun ve Ordu'da ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime yarın ara verildi. Bu kentlerde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı belirtildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Rize Emirhan PEHLİVAN

2022-03-13 21:59:14



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