Rakiplerin radarına takılan Doğukan Tüfekçi profesyonel sözleşmeye imza attı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rakiplerin radarına takılan Doğukan Tüfekçi profesyonel sözleşmeye imza attı

İHA

Rakiplerin radarına takılan Doğukan Tüfekçi profesyonel sözleşmeye imza attı

Çaykur Rizespor, kendi altyapısında yetişen 18 yaşındaki sağ bek oyuncusu Doğukan Tüfekçi’ye profesyonel sözleşme imzalattı.
Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, kendi altyapısında yetişen 18 yaşındaki sağ bek oyuncusu Doğukan Tüfekçi ile 1,5 yıllık profesyonel sözleşmeye imza attı. Futbola 10 yaşında başlayan ve 12 yaşında Çaykur Rizespor altyapısına transfer olarak bugüne kadar 110 resmi maçta yeşilmavili formayı giyen Doğukan Tüfekçi, bu sezon oynadığı U19 liginde ise 11 maçta görev aldı. Özellikle U19 takımının toplam 8 gol kaydedilen son dört maçında üst üste oynayan Doğukan, biri asist olmak üzere 4 gole direkt katkı sağladı.

Rakiplerin radarına girdi
İstanbul deplasmanında oynanan ve Rizespor'un 10 galip geldiği Galatasaray U19 maçındaki performansıyla da dikkat çeken Doğukan, İstanbul takımlarının radarına girince kulüp yönetimi tarafından profesyonel yapıldı. Öte yandan sağ bek pozisyonunda sıkıntılı haftalar geçiren yeşilmavili ekipte genç yeteneğin bu pozisyonda değerlendirilmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Rize-Artvin Havalimanı'nda deneme uçuşları başlıyor
YEREL HABERLER Rize-Artvin Havalimanı'nda deneme uçuşları başlıyor
Doğu Karadeniz'de 3 ilde eğitime kar engeli
YEREL HABERLER Doğu Karadeniz'de 3 ilde eğitime kar engeli
Rize'de eğitime kar engeli
YEREL HABERLER Rize'de eğitime kar engeli
Okullararası futbol turnuvası finalleri Rize’de düzenlendi
YEREL HABERLER Okullararası futbol turnuvası finalleri Rize’de ...
Çaykur Rizespor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına ara ...
Rize'de eğitime 1 gün daha ara verildi
YEREL HABERLER Rize'de eğitime 1 gün daha ara verildi
Rize'de itfaiyeden güvercin kurtarma operasyonu
YEREL HABERLER Rize'de itfaiyeden güvercin kurtarma operasyonu
Rize’deki öğrenci servisi kazası ile ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde biri şube müdürü iki kişi açığa alındı
YEREL HABERLER Rize’deki öğrenci servisi kazası ile ilgili İl Milli ...
Öğrenci servis kazasında, şube müdürü ve şef açığa alındı
YEREL HABERLER Öğrenci servis kazasında, şube müdürü ve şef açığa ...
Rize’de eğitime ara verildi
YEREL HABERLER Rize’de eğitime ara verildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.