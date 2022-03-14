Çaykur Rizespor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. 18 Mart Cuma günü Çaykur Didi stadyumunda oynanacak maç için Mehmet Cengiz tesislerinde toplanan yeşilmavili ekip, Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Top kapma ile devam eden antrenman çift kale maç ile son buldu.

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