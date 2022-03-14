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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çaykur Rizespor Kaptanı Selim Ay: Zor diye teslim olacak halimiz yok

DHA

Çaykur Rizespor Kaptanı Selim Ay: Zor diye teslim olacak halimiz yok


Rukiye MEYVECİ / RİZE, (DHA) Çaykur Rizespor takım kaptanı Selim Ay, "Kimseye hayal satmıyoruz, herkes her şeyin farkında. Zor olduğunun da farkındayız. Zor diye teslim olacak halimiz yok. Ben teslim olmak istemiyorum" dedi.
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 29'uncu haftasında oynanan Kasımpaşa maçında sakatlanan Çaykur Rizespor kaptanı Selim Ay, durumunun maç gününden daha iyi olduğunu ifade ederek "Pozisyon 5´inci dakikada oldu. Maçın içerisinde ayağım şişmişti. Sonlara doğru artık iyice sızlamaya başladı. Maç bittikten sonra 2 gündür sıkıntılı bir süreç vardı. Bu süreçte takımı yalnız bırakmak istemiyorum" diye konuştu.
"KİMSEYE HAYAL SATMIYORUZ"
Takımın genel durumu hakkında konuşan takım kaptanı Ay, sıkıntılı bir süreçte olduklarını ama son güne kadar teslim olmayacaklarını ifade ederek "Kimseye hayal satmıyoruz, herkes her şeyin farkında. Zor olduğunun da farkındayız. Zor diye teslim olacak halimiz yok. Ben teslim olmak istemiyorum. Teslim olmak isteyen varsa, teslim olsun. Ona göre davransın ama biz teslim olmak istemiyoruz. Dipte miyiz? Evet, dipteyiz ama teslim olmayacağız. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Bu saatten sonra maç maç gideceğiz. Teslim olmadan gidebildiğimiz yere kadar canı gönülden devam edeceğiz" şeklinde konuştu.
TRABZONSPOR HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR
Çaykur Rizespor, 18 Mart Cuma günü Çaykur Didi Stadyumu´nda oynayacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Mehmet Cengiz Sosyal Tesisleri´nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Top kapma ile devam eden antrenman, çift kale maç ile son buldu.
SAKAT OYUNCULARDA SON DURUM
Takımdaki sakatlıklar hakkında bilgi veren kulüp doktoru Muhammed Hakan Ayaz, Kasımpaşa maçında sakatlanan takım kaptanı Selim Ay´ın durumunun maç gününden daha iyi olduğunu ifade ederek "Şu anki fizik tedavi bulgusuna göre hafta sonu maçta oynaması biraz zor görünüyor. Holmen de ayak bileği dönmesi yaşadı. Onun durumu Selim´e göre biraz daha hafif. Tedavisine başladık, şu an tedaviye olumlu yanıt veriyor. Hafta sonuna yetiştirmeye çalışıyoruz. Aynı maçta Eren maçı bırakmak zorunda kalmıştı. Yapılan MR tetkikinde çok ciddi bir bulguya rastlanmadı. Hafif bir gerilmesi var. Tedavisine başlandı, olumlu yanıt veriyor. Bugün ve yarın onu da kendi kontrolümüzde çalıştırıp beklediğimiz sonucu alırsak, Çarşamba günü takımla antrenmana başlatabileceğiz gibi görünüyor" dedi.
"GÖKHAN GÖNÜL'ÜN GENEL DURUMU İYİ"
Uzun süredir sakatlığı bulunan Umar´ın bireysel antrenmanları ile takıma hazır hale getirilmeye çalışıldığını söyleyen kulüp doktoru Ayaz, "Zaman zaman takımla beraber çalışıyor. Uzun süredir antrenman yapmamanın getirdiği, performans kriterleri, eksikliklerini tamamlaması önemli. Bu konuda hazır hale gelmesi de süreç alacaktır. Kendisinden en iyi şekilde hocamız faydalanmak isteyecektir. O da takım seviyesine gelmeye çalışıyor. Gökhan Gönül´ün de genel durumu iyi. Ağrıları tamamen geçti. Maç için hazır hale gelmesi de toparlanma aşamasında" ifadelerini kullandı.
DHA-Spor Türkiye-Rize Rukiye MEYVECİ
2022-03-14 21:27:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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