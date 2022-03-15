Minibüsün torpidosunda sıkışan yavru kedi için seferber oldular

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Rukiye MEYVECİ/ RİZE, (DHA)RİZE´de, kapısı açıkken girdiği minibüsün torpidosunda sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Kent merkezi esnafından Abdurrahman Sayın, kapısını açık bıraktığı minibüsüne bindiğinde, torpidodan kedi sesi duydu. Yavru kediyi kendisi çıkaramayan Sayın, aracıyla Rize Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne gidip yardım istedi. İtfaiyeciler, aracın torpido kısmından bazı bölümleri söküp, kediyi çıkarmaya çalıştı. 1 saat süren çalışma sonunda yavru kedi, sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Kedi sesini duyunca şaşırdığını söyleyen Abdurrahman Sayın, "Arabayı çalıştırdığımda kedi sesi gelmeye başladı. Aracı durdurup dinlediğimde torpidodan geldiğini fark ettim. Kaçırmaya çalışsam da sonuç alamadım. Aracı itfaiye müdürlüğüne getirdim. Arkadaşlar sağ olsun bayağı uğraştılar, her yeri söktüler. Sonunda kediyi çıkarmayı başardılar" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Rize Rukiye MEYVECİ

2022-03-15 15:43:13



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