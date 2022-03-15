Çaykur Rizespor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Meteoroloji'den harita ve saatle kar uyarısı! Aybar ne zaman bitecek?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Rukiye MEYVECİ / RİZE, (DHA) Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 30´uncu haftasında sahasında konuk edeceği Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti.

Çaykur Rizespor, Lig´in 30´uncu haftasında 18 Mart Cuma günü sahasında karşılaşacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Mehmet Cengiz Sosyal Tesisleri´nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ile başlayıp, top kapm çalışmalarıyla sürdü. Kar yağışı altında gerçekeşen antrenman, teknik çalışması ile son buldu. Takım kaptanı Selim Ay, sakatlığından dolayı antrenmana çıkmazken, Holmen ve Eren de fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

Yeşil-mavili ekip ligin ilk yarısında deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor karşısında 2-1 mağlup olmuştu.DHA-Spor Türkiye-Rize Rukiye MEYVECİ

2022-03-15 19:36:27



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.