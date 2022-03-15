Çaykur Rizespor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Meteoroloji'den harita ve saatle kar uyarısı! Aybar ne zaman bitecek?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde sürdürdü. 18 Mart Cuma günü Çaykur Didi stadyumunda oynanacak maç için toplanan yeşilmavili ekip, Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleri ile başladı. Top kapma ile devam eden antrenman taktik çalışması ile son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.