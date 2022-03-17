Ayder Yaylası´ndaki karda sürücülerin zor anları

Arzu ERBAŞ/ RİZE, (DHA)RİZE´nin turizm merkezi Ayder Yaylası´nda karla kaplanan rampalarda kayan otomobiller, tatilciler ve sürücülere zor anlar yaşattı. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Çamlıhemşin ilçesinde bulunan ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı yaylada ekipler, yolları açık tutmak için çalışmalarını sürdürürken, buzlanma sonucu rampada kalan bazı araçlar kontrolden çıktı. Yokuşta bazı araçlar kayarken, tehlike oluşturdu. Geri dönmeye çalışan bazı sürücülerin araçları kaydı. Bölgede tatilciler ve sürücüler zor anlar yaşadı. Ayder'de otomobillerin kayma anları, cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Rize / Çamlıhemşin Arzu ERBAŞ
2022-03-17 10:41:52
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