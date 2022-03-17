İş makinesi operatörü, kurtardığı yavru keçi ve köpeklerin üzerlerini örtüyle kapattı

Rukiye MEYVECİ/ÇAYELİ (Rize), (DHA)RİZE'nin Çayeli ilçesinde etkili olan kar nedeniyle dağda mahsur kalan çoban ve 30'u yavru 180 keçi ile 2 yavru köpek, belediye ekiplerince kurtarıldı. Sürüde 30 yavru keçi ve 2 yavru köpek, iş makinesinin kepçesine konularak dağdan indirilirken, operatör Sinan Şişman, hayvanların üşümemesi için üzerlerini örtüyle kapattı.
İlçenin Isırlık Dağı´nda çoban Bayram Kamberoğlu, etkisini artıran kar nedeniyle 30'u yavru 180 keçi ve 2 yavru köpeğin yer aldığı sürüsüyle mahsur kalınca, Madenli Belediyesi´ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen belediye ekipleri, iş makinası ile karla kaplı yolu açarak hayvanlara ulaştı. İş makinesi operatörü Sinan Şişman, kepçeye koyduğu 30 yavru keçi ile 2 yavru köpeği, soğuktan korumak için üstlerini de örtüyle kapattı. Mahsur kalan hayvanlar ekiplerin çalışması sonucu güvenli alana taşındı. Kamberoğlu, kendisi ve sürüsünü kurtarmak için seferber olan ekiplere teşekkür etti. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Rize Rukiye MEYVECİ
2022-03-17 18:59:28
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