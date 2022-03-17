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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çaykur Rizespor, Trabzonspor maçına hazır

İHA

Çaykur Rizespor, Trabzonspor maçına hazır

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak. Yarın saat 20.00'da Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak maç öncesi Mehmet Cengiz Tesisleri'nde toplanan yeşilmavili ekip teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde çalıştı. Gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. 5'e 2 orta oyunu ile devam eden antrenman çift kale maç ile devam etti. Ardından yapılan taktik çalışması ile sona erdi.
Öte yandan kırmızı kart cezalısı Fabricio Baiano ve dün yapılan antrenmanda hafif şekilde sakatlanan Kubilay Kanatsızkuş, yarın oynanacak maçın kadrosunda yer almayacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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