Rize'de sahaya inen taraftarlar kar temizliği yaptı

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Arzu ERBAŞ Rukiye MEYVECİ / RİZE, (DHA) Spor Toto Süper Lig´in 30´uncu haftasında Çaykur Rizespor Trabzonspor karşılaşması öncesi Çaykur Didi Stadyumu'nun zemininde kar küreme çalışmalarına sahaya inen yeşil-mavili taraftarlar da destek verdi.

Çaykur Didi Stadyumu'nda kar temizleme çalışmalarına taraftarlarda destek verdi. Sahaya inen yeşil-mavili taraftarlar ellerinde küreklerle kar küreyerek görevlilere yardımcı oldu. Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Fahri Tatan ile asbaşkan Yılmaz Zehiroğlu da kar temizleme çalışmalarına katıldı. Saha kısa sürede temizlenerek maç oynanmaya hazır hale getirildi.DHA-Spor Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Rukiye MEYVECİ

2022-03-18 19:20:32



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