Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçından notlar



Selay SAYKAL / RİZE, (DHA) Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 30´uncu haftasında 70 puanla lider Trabzonspor deplasmanda, 23 puanla ligin 19´uncu sırasında bulunan Çaykur Rizespor ile karşılaştı.

Yoğun kar yağışı ve soğuk havada başlayan karşılaşmada ev sahibi ekip Çaykur Rizespor kümede kalma mücadelesi verirken, erken şampiyonluk hesapları yapan bordo-mavili takım mutlak zafer ve 30´uncu haftaların puan rekorunu yakalamak için sahaya çıktı.

Karadeniz´de günlerdir etkili olan kar yağışının bugünkü karşılaşmayı etkilememesi için Çaykur Rizespor yönetiminin talimatıyla stadyumun çimleri kesilip, önlem amacıyla zeminin üzerine branda serilmişti. Brandanın kaldırılıp karın şiddetlenmesi üzerine zemin beyaz örtüyle kaplandı. Hakem Volkan Bayarslan´ın talimatıyla stat görevlileri ve taraftarlar el ele vererek sahayı kardan temizledi. Temizleme çalışmaları nedeniyle 15 dakika ertelenen karşılaşma saat 20.15´te başladı.

Karadeniz derbisinin yaşandığı karşılaşmada kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle tribünler dolmadı. Maçın biletleri yüzde 41 oranında satılırken, 13 bin 895 biletin 5 bin 742´i talep gördü.

42´NCİ KARŞILAŞMA

Süper Lig´de bugün 42´nci kez karşılaşacak olan komşu ekipler, ligde son olarak 11´inci haftada mücadele etmiş ve bu karşılaşmada kazanan taraf Trabzonspor olmuştu. Ev sahibi ekibe ligde son olarak 2015 yılında mağlup olan Trabzonspor, rakibiyle 7 yıl boyunca oynadığı 10 Süper Lig karşılaşmasında yenilmedi. Bugüne kadar oynanan 41 müsabakada Trabzonspor´un 27, Çaykur Rizespor´un 5 galibiyeti bulunurken 9 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Her iki takım arasında Rize´de oynanan 20 müsabakanın 9´unu Trabzonspor kazanırken, ev sahibi ekip 4 kez galip geldi, 4 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

TRABZONSPOR YENİLMİYOR, RİZE YENEMİYOR

5 maçtır deplasmanda yenilmeyen Trabzonspor, çıktığı son 5 deplasman maçından 3 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrıldı. Ev sahibi Çaykur Rizespor ise ligde 7, evinde ise 3 maçtır kazanamıyor. Hamza Hamzaoğlu´ndan sonra şubat ayında takımın başına getirilen Bülent Korkmaz, kümede kalma mücadelesi veren Çaykur Rizespor´da çıktığı 3 karşılaşmada da mağlubiyet almıştı. Korkmaz, bugün sahada takımının başında ilk galibiyetini yaşamak ve takımının çıkışa geçmesini istiyor. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise kariyeri boyunca 16 kez karşılaştığı Çaykur Rizespor karşısında bugüne kadar 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

KADRODA DEĞİŞİM

Trabzonspor´da ligin bitimine son haftalar kala yaşanan sakatlıklar ve oyuncuların aldığı cezalar teknik direktör Abdullah Avcı´yı kadro değişikliğine zorunlu bıraktı. Hugo´un sakatlanması, Puchacz´ın da cezalı olması nedeniyle savunma hattı kurmakta zorlanan Avcı, geçtiğimiz hafta oynanan Göztepe karşılaşmasında sakatlığı nedeniyle formasından ayrı kalan Trondsen´i değerlendirmişti. Trondsen´in de Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarında yeniden sakatlanması üzerine Avcı, sol bekte İsmail Köybaşı´na görev verdi. Bordo-mavililerin savunması ayrıca PFDK´dan ceza alan Puchacz´dan da yoksun kaldı. Uğurcan Çakır´ın sarı kart cezalı olması nedeniyle Erce Kardeşler Trabzonspor´un kalesinin korurken, idmanlarda hafif sakatlık yaşayan ve dün yapılan antrenmanda koşu yapan Denswil kendisini iyi hissetmesi üzerine bugün ilk 11´de yer buldu.

DJANINY İLK 11'DE

Trabzonspor´da tedavileri devam eden Marek Hamsik ile Vitor Hugo bugünkü karşılaşmada yer almazken, tedavisi tamamlanan ve eski formuna kavuşan Dorukhan Toköz ise bugünkü mücadelede yeniden ilk 11´de yer aldı. Trabzonspor´un kadrosunda son haftalarda performansı düşen Cornelius yerine, Göztepe ve Yukatel Kayserispor karşılaşmalarında 1´er gol atan Djaniny ilk 11´de sahaya çıktı.

HÜSEYİN KULÜBEDE

Ligde son olarak 22´nci hafta karşılaşması GZT Giresunspor maçında forma giyen ve o günden beri kadro dışı olan Hüseyin Türkmen, bordo-mavililerde yaşanan sakatlıkların ardından bugün yedek kulübesinde yer buldu. Savunma hattında Puchacz, Vitor Hugo ve Trondsen´den açılan boşlukta kendine yer bulan Türkmen bugünkü karşılaşmada yedek kulübesinde forma şansı bekleyecek.

RİZESPOR´DA EKSİKLER

Çaykur Rizespor´da kırmızı kart cezalısı olan Fabricio Baiano forma giyemezken, sakatlığı bulunan Kubilay Kanatsızkuş ve Selim Ay bugünkü karşılaşmada yer almadı. Sakatlıkları düzelen Eren Albayrak, Gökhan Gönül ile Aminu Umar ise bugünkü karşılaşmada Bülent Korkmaz'ın şans vermesi halinde Trabzonspor'a karşı forma giyebilecek.

KART SINIRINDAKİ OYUNCULAR

Trabzonspor´da Peres, Bakasetas, Nwakaeme, Siopis ve Djaniny sarı kartı sınırında bulunuyor. Takıma önemli katkısı olan isimler bugünkü Çaykur Rizespor maçında sarı kart görmeleri halinde 31´inci haftada oynanacak Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düşecek. Teknik Direktör Abdullah Avcı, şampiyonluğa gidilen son haftalarda kart sınırındaki oyuncuları fevri davranmamaları ve sarı kart görmemeye özen göstermeleri konusunda uyardı.

Ev sahibi Çaykur Rizespor´da ise Aminu Umar ile Byran Dabo sarı kart sınırında bulunuyor. Bu oyuncular Trabzonspor karşısında kart görmeleri halinde 31´inci haftada oynanacak Aytemiz Alanyaspor maçında forma şanslarını kaybedecek.

NWAKAEME İÇİN REKOR GÜNÜ

Trabzonspor´un `Bay beyin´ ve `Sihirbaz´ lakaplı golcüsü Nwakaeme bugüne kadar Çaykur Rizespor´a karşı oynadığı 6 maçın 5´inde skora katkıda bulunmuştu. Karadeniz ekibine karşı 4 gol ve 4 asisti bulunan Nwakaeme bugünkü karşılaşmada da gol kaydetmesi halinde en skorer sezonuna ulaşacak. Nwakame geçtiğimiz hafta oynanan Göztepe karşılaşmasında attığı golle bu sezon gol sayısını 11´e çıkartarak 2019-20'deki performansını yakalamıştı.DHA-Spor Türkiye-Rize / Merkez Selay SAYKAL

2022-03-18 20:23:36



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