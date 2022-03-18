Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı)

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Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Çaykur Rizespor, lider Trabzonspor’u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

18. dakikada Çaykur Rizespor’da Sabo’nun pasında topla buluşan Boyd’un sağ kanattan ceza sahasına sokulup vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Erce’de kaldı.

20. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Visca’nın sert şutunda kaleci Gökhan gole izin vermedi.

22. dakikada rakibinden kaptığı topla ceza sahası yayına doğru ilerleyen Boyd’un sol kanata pasında Alper, şutunu çekti, top üstten auta çıktı.

26. dakikada İsmail Köybaşı’nın sol kanattan ortasında arka direkte Djaniny bomboş durumda topa dokunamadı.



Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Kerem Ersoy xx

Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Alper xx, Holmen xx, Ponck xx, Cemali xx, Phiri xx, Gedson Fernandes xx, Sabo xx, Boldrin xx, Boyd xx, Cisse x

Yedekler: Tarık, Ronaldo, Eren, Yusuf, Deniz, Pohjanpalo, Emir Han, Umar, Bolasie, Gökhan

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Trabzonspor: Erce xx, İsmail xx, Ahmetcan xx, Denswil xx, Peres xx, Siopis xx, Dorukhan xx, Nwakaeme xx, Abdulkadir xx, Visca xx, Djaniny xx

Yedekler: Hüseyin, Berat, Bakasetas, Cornelius, Koita, Yusuf, Yunus, Arda, Kouassi, Serkan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Sarı kart: Ponck (Çaykur Rizespor)

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