Çaykur Rizespor Başkanı Kıran: Bu iki şehir kardeş şehirdir



Arzu ERBAŞ Rukiye MEYVECİ / RİZE (DHA) Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Tahir Kıran, "Burada bazı nahoş söylemler oldu ama maçın sonunda Rizespor taraftarı kendine yakışanı yaptı. Trabzonspor´u alkışlayarak gönderdi. Bu iki şehir kardeş şehirdir" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında evinde ağırladıkları lider Trabzonspor'u 3-2 mağlup eden Çaykur Rizespor'da başkan Tahir Kıran, müsabaka sonrası açıklamalarda bulundu. Komşu kentler için kardeşlik mesajı veren başkan Kıran, çok önemli bir maç oynadıklarını belirterek, "Rizespor-Trabzonspor maçı, bu iki kardeşin maçıydı; bunu herkes böyle bilsin istiyorum. Özellikle bu açıklamayı yapmadık istedim. Burada bazı nahoş söylemler oldu ama maçın sonunda Rizespor taraftarı kendine yakışanı yaptı. Trabzonspor´u alkışlayarak gönderdi. Özellikle buna değinmek istedim. Bu iki şehir kardeş şehirdir. Bu iki şehrin arasını hiç kimse ama hiç kimse açamaz. Biz bu köprüleri kuruyoruz. Allah´ın izniyle bu ilelebet böyle gidecek. Sadece bunu söylemek istedim, maçla ilgili bir yorum yapmak istemiyorum" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Tahir Kıran açıklamaDHA-Spor Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Rukiye MEYVECİ

2022-03-18 23:27:11



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