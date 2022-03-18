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Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçının ardından

DHA

Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçının ardından


Fatih TURAN Selay SAYKAL / RİZE, (DHA) - Spor Toto Süper Lig Ahmer Çalık Sezonu 30´uncu haftasında kümede kalma mücadelesi veren Çaykur Rizespor, lider Trabzonspor´u 3-2 mağlup etti. Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz ve Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, hava şartlarının oyunu etkilediğini söyleyerek, "Gelirken 2 gündür konuşulan hava şartlarında neyle karşılaşacağımızı bilmiyorduk. Gelirken hazırlığımızı daha düzgün bir zemin için toplantılarımızı ve uygulamalarımızı yaptık. Geldiğimizde hava şartlarının bu şekilde olması, sahanın durumuyla oyun kaotik hale dönmeye başladı. İkinci yarı saha biraz daha ağırlaştı. Oyuncuyu mu yoksa oyunu mu değiştirsek dedik. Hava ve saha şartları, rakibin de bulunduğu durum itibariyle tamamen kaotik bir oyuna döndü. Ayağımızdaki bir toptan penaltıyı kaybettik. Bir tane elimize çarptı, bir penaltı daha oldu. Bizim gibi takımın oyunu tutması gereken durumda 2-1 mağlup duruma düştük. Sonra tekrar doğru bir organizasyonla golü bulduk. Oyunu kazanabilirdik. Son ana kadar kazanmak için de hamlelerimizi yaptık. 90 sonrasında korner attık ama dönüşünde bunu çalışmamıza rağmen geçiş pozisyonunu yedik. 3 penaltıyla mağlup olduk. Bu oyunun içinde, bu hava şartlarında ve kargaşa oyunda bunlar olabiliyor. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Biz şampiyonluğu 1 hafta daha öteledik. Onun dışında başka bir şey yok. Rizespor´a misafirperverliği için teşekkür ediyor ve bundan sonraki karşılaşmalar için başarılar diliyorum" dedi.
Çaykur Rizespor´a verilen penaltılarda hakem hatası olup olmadığı sorusuna Avcı, "Onunla ilgili hiç konuşmadım. 3 tane penaltı var. Çok da bakmadım ama sanki çocuklar da öyle verdiler. Penaltı gibi duruyor" yanıtını verdi. 
KORKMAZ: KAYBETSEYDİK DİP YAPMIŞ TAKIM DAHA DA DİP YAPACAKTI
Galibiyeti değerlendiren Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz da karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada şöyle konuştu:
"Bu maç bizim için kırılma anı gibi bir şeydi. Eğer kaybetseydik psikolojik anlamda dip yapmış takım daha da yapacaktı ve onu ayağa kaldırmak imkansız gibi bir şey olacaktı. Bu maçı kazanmaktan başka çaremiz yoktu. Geldiğimden beri ilk defa bu kadar mücadele, futbolun savaşını, kazanma arzusunu ilk defa gördüm. Oyunculara hep bunu söylüyordum ve bu maç böyle bir maçtı. Onları kutluyorum. Kaleci Gökhan´ın da dediği gibi, `Bu başlangıç maçımız´ ve inşallah iyi bitireceğiz. Reaksiyonlar çok önemli. Gittiğim her takımda oyuncuların reaksiyonu, davranışı hep skoru değiştirdi. Burada biraz geç oldu ama önemli olan devamı. Kazanmaktan başka çaremiz yoktu.  Kaybetseydik her şey bitiyordu. Oyunculara söyledim, artık toplantı yapmanın konuşmanın anlamı yok, sahada eylem yapacaksınız demiştim. Milli takım arasına moralli girdik ve daha iyi hazırlanacağımızı düşünüyorum. Bazı oyuncular sakatlığı nedeniyle geriledi. Onlar da toparlayacaktır. Her zaman umudunuz olacak. Bunu hiç yitirmeyeceksiniz. Umutlu olmazsanız bu işi yapmayın. Hiçbir zaman teslim olmadım kaybederken bile yüreğinizle kaybedeceksiniz." GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Abdullah Avcı açıklamalar
Bülent Korkmaz açıklamalar DHA-Spor Türkiye-Rize / Merkez Fatih TURAN-Selay SAYKAL
2022-03-18 23:31:49

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