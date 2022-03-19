Çaykur Rizespor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı

Çaykur Rizespor, dün oynadığı Trabzonspor maçının ardından ara vermeden Alanyaspor maçının hazırlıklarını başladı.
Çaykur Rizespor, Trabzonspor'u 32'lik skorla mağlup etmesinin ardından, yeşilmavili ekip ara vermeden Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Pazar günü oynayacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarına Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde başladı. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak maçın öncesinde Mehmet Cengiz Tesisleri'nde toplanan Rizespor'da Trabzonspor maçında ilk 11’de yer alan futbolcular spor salonunda bireysel çalışırken, diğer oyuncular ise sahada kondisyon çalışması ile antrenmanı tamamladı.
Öte yandan Salı günü Antalya'da kampa girecek yeşilmavililer 2 gün izin yapacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.