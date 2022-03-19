Çaykur Rizespor, hazırlıklarına ara vermeden başladı

Rukiye MEYVECİ/RİZE,(DHA)-Çaykur Rizespor, Trabzonspor maçının ardından çalışmalarına ara vermeden başladı. Yeşil-mavili ekip, 2 günlük iznin ardından milli maç arasını Antalya´daki kampta geçirecek. Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında evinde ağırladıkları lider Trabzonspor'u 3-2 mağlup eden Çaykur Rizespor, çalışmalarına ara vermeden başladı. Mehmet Cengiz Sosyal Tesisleri´nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleşen çalışmada; Trabzonspor maçında ilk 11´de yer alan futbolcular, spor salonunda bireysel çalıştı. Diğer oyuncular ise kar yağışı altında sahada kondisyon çalışması ile antrenmanı tamamladı. Milli maç arası nedeni ile 2 gün izin yapacak yeşil-mavili ekip, Salı günü Antalya´da kampa girecek. DHA-Spor Türkiye-Rize Rukiye MEYVECİ
2022-03-19 16:48:33
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.