Çaykur Rizespor, hazırlıklarına ara vermeden başladı

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Rukiye MEYVECİ/RİZE,(DHA)-Çaykur Rizespor, Trabzonspor maçının ardından çalışmalarına ara vermeden başladı. Yeşil-mavili ekip, 2 günlük iznin ardından milli maç arasını Antalya´daki kampta geçirecek. Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında evinde ağırladıkları lider Trabzonspor'u 3-2 mağlup eden Çaykur Rizespor, çalışmalarına ara vermeden başladı. Mehmet Cengiz Sosyal Tesisleri´nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleşen çalışmada; Trabzonspor maçında ilk 11´de yer alan futbolcular, spor salonunda bireysel çalıştı. Diğer oyuncular ise kar yağışı altında sahada kondisyon çalışması ile antrenmanı tamamladı. Milli maç arası nedeni ile 2 gün izin yapacak yeşil-mavili ekip, Salı günü Antalya´da kampa girecek. DHA-Spor Türkiye-Rize Rukiye MEYVECİ

2022-03-19 16:48:33



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